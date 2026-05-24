Schede contestate e operazioni lente ai seggi scattano controlli della polizia | il racconto dei rappresentanti di lista

Notizia in breve

Le forze dell’ordine sono intervenute in alcuni seggi a causa di segnalazioni di schede già contrassegnate e di rallentamenti nelle operazioni di voto. I rappresentanti di lista hanno riferito di schede contestate e di tempi più lunghi del previsto per il voto. Non sono stati riportati incidenti o problemi di sicurezza gravi. Le autorità stanno monitorando la situazione e verificano eventuali irregolarità nelle operazioni di voto.