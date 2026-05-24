Schede contestate e operazioni lente ai seggi scattano controlli della polizia | il racconto dei rappresentanti di lista
Le forze dell’ordine sono intervenute in alcuni seggi a causa di segnalazioni di schede già contrassegnate e di rallentamenti nelle operazioni di voto. I rappresentanti di lista hanno riferito di schede contestate e di tempi più lunghi del previsto per il voto. Non sono stati riportati incidenti o problemi di sicurezza gravi. Le autorità stanno monitorando la situazione e verificano eventuali irregolarità nelle operazioni di voto.
Segnalazioni di schede già contrassegnate, rallentamenti nelle operazioni di voto e interventi delle forze dell’ordine in alcuni seggi cittadini. È una delle situazioni registrate nel corso della giornata elettorale a Messina.A riferirlo alcuni rappresentanti di lista. La particolarità di questa. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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