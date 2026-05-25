La Guardia di Finanza è intervenuta ieri mattina in un seggio delle scuole Lenci al Varignano a Viareggio a causa di presunte interferenze. Non sono stati forniti dettagli su eventuali azioni o persone coinvolte. Nessuna comunicazione ufficiale ha confermato ulteriori sviluppi sull’incidente. La situazione è stata gestita sul posto dalle forze dell’ordine.

Viareggio, 25 maggio 2026 – E’ dovuta intervenire anche la Guardia di Finanza ieri mattina al seggio allestito alle scuole Lenci al Varignano. Era stata infatti segnalata la presenza di persone che intercettavano le persone dirette a votare. Qualcuno ha segnalato anche possibili reati, sui quali appunto sta facendo le sue valutazioni la Guardia di Finanza: promesse di soldi o, addirittura, di assegnazione di case popolari in cambio di una crocetta posta su un determinato candidato. Un reato, insomma. Ma non è stata questa neppure l’unica anomalia. Alle stesse Lenci, ma anche in altri seggi cittadini sono stati visti e segnalati persone con magliette, simboli, spille di una determinata lista o coalizione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Interferenze” al seggio, a Viareggio interviene la Guardia di Finanza

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