Un nuovo episodio riaccende l’attenzione sulle regole di comportamento ai seggi durante il referendum sulla riforma della giustizia. A Catania, in un seggio allestito nella scuola Cavour, un elettore è stato fermato e identificato dalla Guardia di Finanza dopo aver utilizzato lo smartphone per scattare una foto all’interno dell’area di voto. Secondo quanto ricostruito nelle prime ore, il gesto avrebbe attirato rapidamente l’attenzione del personale presente nel seggio. A quel punto è scattata la segnalazione e l’intervento delle Fiamme Gialle, con le procedure di identificazione e la verbalizzazione dell’accaduto, come previsto in casi di possibile violazione della normativa elettorale. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Follia al seggio!”. Referendum, bloccato dalla Guardia di Finanza: cosa stava facendo

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