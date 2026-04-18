Udine aggressione in via Sabbadini | interviene la Guardia di Finanza

Da ameve.eu 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Udine, lungo via Sabbadini nella zona dell’ex Macello, un uomo di 33 anni è stato aggredito da un giovane straniero, che ha cercato di portargli via alcuni oggetti personali. L'episodio si è verificato a pochi passi da un'area frequentata da residenti e lavoratori. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Guardia di Finanza, che hanno gestito la situazione e avviato le indagini.

Un uomo di 33 anni è stato aggredito da un giovane straniero nel tentativo di sottrargli dei beni personali in via Sabbadini, nella zona dell’ex Macello a Udine. L’episodio, avvenuto a brevissima distanza dalla sede della Regione Friuli Venezia Giulia, si è concluso con la fuga dell’aggressore dopo l’arrivo tempestivo di una pattuglia della Guardia di Finanza che stava transitando nelle vicinanze. L’intervento delle Fiamme Gialle e il clima di tensione urbana. Le grida lanciate dalla vittima hanno squarciato il silenzio della zona, attirando immediatamente l’attenzione dei militari delle Fiamme Gialle presenti sul posto. La rapidità d’azione...🔗 Leggi su Ameve.eu

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