Udine aggressione in via Sabbadini | interviene la Guardia di Finanza

A Udine, lungo via Sabbadini nella zona dell’ex Macello, un uomo di 33 anni è stato aggredito da un giovane straniero, che ha cercato di portargli via alcuni oggetti personali. L'episodio si è verificato a pochi passi da un'area frequentata da residenti e lavoratori. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Guardia di Finanza, che hanno gestito la situazione e avviato le indagini.

Un uomo di 33 anni è stato aggredito da un giovane straniero nel tentativo di sottrargli dei beni personali in via Sabbadini, nella zona dell’ex Macello a Udine. L’episodio, avvenuto a brevissima distanza dalla sede della Regione Friuli Venezia Giulia, si è concluso con la fuga dell’aggressore dopo l’arrivo tempestivo di una pattuglia della Guardia di Finanza che stava transitando nelle vicinanze. L’intervento delle Fiamme Gialle e il clima di tensione urbana. Le grida lanciate dalla vittima hanno squarciato il silenzio della zona, attirando immediatamente l’attenzione dei militari delle Fiamme Gialle presenti sul posto. La rapidità d’azione...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Udine, aggressione in via Sabbadini: interviene la Guardia di Finanza Notizie correlate Esame della patente con suggeritore in diretta: la guardia di finanza interviene alla Motorizzazione di ComoAuricolare nascosto sotto la lingua e smartphone con doppia sim per ricevere le risposte. Maxi blitz della Guardia di Finanza a Udine: oltre 10mila articoli di carnevale sequestratiMaschere, accessori e prodotti destinati al Carnevale pronti per finire sugli scaffali, ma privi dei requisiti minimi di sicurezza. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Arresti e sequestri tra Trieste e Udine: Ghost Factory, l'indagine della finanza; Lancia tufi e transenne vicino all'arena della Vittoria e aggredisce finanziere: bloccato un uomo a Bari; Tentata rapina in centro, arrestato 18enne, le vittime due agenti fuori servizio; Frodi bonus edilizi in Friuli: sequestrati 360 mila euro di crediti per lavori mai eseguiti. Tensione in via Cattaneo. Aggressione e minacce contro finanza e poliziaBlitz della fiamme gialle: scoperto con la droga in casa, arrestato un 38enne. Giovedì altri momenti concitati per un allontanamento forzato. Due interventi delle forze dell’ordine nel giro di una ... lanazione.it Smantellata dalla Guardia di Finanza un’articolata rete di stoccaggio e spaccio di droghe sintetiche nella Capitale. La perquisizione dei locali di un’abitazione sospetta in zona Magliana ha permesso di sequestrare oltre 200 dosi di ecstasy, ketamina, MDMA e - facebook.com facebook