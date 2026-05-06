Così i proprietari dell' impero del caffè Gimoka sono stati spiati e quella strana coincidenza

I proprietari dell'azienda del settore del caffè Gimoka sono stati oggetto di intercettazioni nell'ambito dell'indagine antimafia denominata Equalize, condotta dal dipartimento distrettuale di Milano. La società, tra le più importanti in Italia nel settore, si trova coinvolta nel procedimento giudiziario che ha portato alla luce alcune comunicazioni tra i soggetti coinvolti. La notizia ha suscitato attenzione nel mondo imprenditoriale e legale.

Anche il gruppo Gimoka, uno dei maggiori in Italia nel settore del caffè, incrocia i suoi destini con la maxi indagine Equalize del dipartimento distrettuale antimafia (Dda) di Milano. Quella che ha smascherato una potente centrale di spionaggio che vedeva ai vertici il manager Enrico Pazzali e.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Vento, parapendio e cadute: la strana coincidenza di LenzumoUna coincidenza piuttosto particolare quella che riguarda l’incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri, mercoledì 8 aprile, a Lenzumo in Val di Ledro... Giustizia, politica e Csm: spunta una strana coincidenza nel processo “infinito” contro Mario LandolfiAl racconto del processo “più pazzo del mondo”, una vicenda giudiziaria durata sedici e iniziata con accuse di mafia all’ex ministro Mario Landolfi e... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Bardonecchia: Affitti brevi e locazione, facciamo chiarezza; Affitti a Cagliari, nuovo accordo. Il Comune: Così garantiamo il diritto alla casa; Sgomberi veloci: ecco il Piano casa del governo per i proprietari; Solo in casa per la prima volta, così il cane adottato sorprende i proprietari al loro ritorno. Patentino per i proprietari di cani, i Paesi europei puntano sulla formazioneIn diversi Paesi europei c'è un cambiamento di rotta. Si è passati da un modello che faceva una distinzione tra le razze di cani individuando quelle pericolose a uno che mette al centro la formazione ... tgcom24.mediaset.it Patentino ai proprietari dei cani, un corso gratis in Provincia: Così riduciamo rischi e criticitàLodi – Non solo lezioni per proprietari di cani, ma un progetto più ampio che intreccia benessere animale, sicurezza e attenzione sociale. È stato presentato ieri nella sala consiliare del Comune di ... ilgiorno.it Così buone che SEMBRANO FRITTE Queste frittelle di zucchine sono facili, leggere e perfette per ogni occasione - facebook.com facebook Se per l'Atletico è così facile, allora portate il Milan in Spagna. No Il continuo distacco tra la dirigenza rossonera e l'attualità calcistica x.com