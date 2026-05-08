Esami OSS e OSA in Campania la Regione apre un' indagine interna e trasmette gli atti alla Procura

La Regione Campania ha avviato un’indagine interna sulle procedure degli esami per ottenere le qualifiche di OSS e OSA, in seguito a notizie riguardanti presunte irregolarità. Gli atti dell’indagine sono stati trasmessi alla Procura, che ha avviato un’ulteriore verifica. La decisione arriva dopo che si sono diffuse accuse di irregolarità durante le sessioni di esame.

La Regione Campania ha disposto verifiche straordinarie sulle procedure d'esame per il conseguimento delle qualifiche di Operatore Socio-Sanitario (OSS) e Operatore Socio-Assistenziale (OSA), dopo la diffusione di notizie su presunte irregolarità. Gli uffici regionali hanno già trasmesso la.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Notizie correlate

La Regione Campania dispone verifiche straordinarie su esami OSS e OSALa Direzione Generale Lavoro e Formazione professionale della Regione Campania, d'intesa con l’Assessorato competente, ha disposto l’immediato avvio...

La Regione Campania ha avviato un’indagine interna sugli esami per operatori socio-sanitari dopo le inchieste di FanpageGli uffici regionali hanno già trasmesso la documentazione a Procura, NAS e Polizia Postale, e sono previste ispezioni straordinarie e verifiche sui...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Gli audio dei corsi OSS in Campania: La pressione arteriosa? Non so cos'è. E il candidato viene promosso; Corsi Gratuiti in Campania GOL 2026: Fino a 500€ di Indennità e Formazione Professionale Finanziata; Test falsificati, risposte suggerite, esami copiati: gli audio che svelano la truffa dei corsi OSS; Ucraina, colpita la flotta russa nel Mar Caspio: danni al cacciatorpediniere che può trasportare i missili Kalibr.

La Regione Campania dispone verifiche straordinarie su esami Oss e OsaLa Direzione Generale Lavoro e Formazione professionale della Regione Campania, d'intesa con l'assessorato competente, ha disposto l'immediato avvio di una rigorosa attività di controllo in seguito a ... ansa.it

Regione Campania, verifiche sugli esami OSS e OSA: scatta l’indagine su possibili irregolaritàStampa La Direzione Generale Lavoro e Formazione professionale della Regione Campania, d’intesa con l’Assessorato competente, ha disposto l’immediato avvio di una rigorosa attività di controllo in seg ... salernonotizie.it

Vediamo quali esami fare per la diagnosi di cistite e i rimedi più efficaci. - facebook.com facebook