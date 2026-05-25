L’allenatore dell’Inter Under 23 potrebbe lasciare la squadra per intraprendere un progetto più ambizioso in Serie C. La decisione sarebbe stata presa nei prossimi giorni, con tre possibili sostituti già valutati. La società non ha ancora comunicato ufficialmente il cambio. La squadra sta cercando di stabilire un piano per il futuro, mentre il tecnico attuale si avvicina alla fine del suo incarico.

di Paolo Moramarco Inter Under 23, Vecchi verso l’addio. L’allenatore nerazzurro potrebbe lasciare la panchina per un progetto con più ambizioni in C. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, Stefano Vecchi potrebbe lasciare la panchina dell’ Inter Under 23. L’allenatore nerazzurro sarebbe tentato dall’offerta di un altro club di Serie C, impegnato a costruire una squadra pronta per la promozione in Serie B nella prossima stagione. Possibili sostituti. In caso di addio di Vecchi, la società nerazzurra dovrà individuare un nuovo tecnico per la seconda squadra. Tra i nomi già emersi ci sono Matteo Andreoletti (ex Padova), il possibile ritorno di Andrea Zanchetta, reduce dall’esonero al Novara dopo l’esperienza alla Primavera dell’Inter, e la promozione di Samir Handanovic dall’Under 17 nerazzurra. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Under 23, Vecchi verso l’addio per un progetto più ambizioso: tre nomi per sostituirlo

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