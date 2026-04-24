L’Inter ha ottenuto l’approvazione per ingaggiare Manu Koné e sta preparando un’offerta per rafforzare il centrocampo in vista della prossima stagione. Contestualmente, si parla di un possibile intervento sul mercato anche per la Roma, con l’obiettivo di migliorare la rosa in mezzo al campo. La società nerazzurra si concentra dunque su interventi mirati per aumentare la competitività della squadra per il futuro, mentre si avvicina alla conclusione del campionato in corso.

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© Calcionews24.com - Manu Koné Inter, nuovo sì ai nerazzurri! Pronto l’assalto alla Roma: così Chivu immagina il nuovo centrocampo

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Panoramica sull’argomento

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