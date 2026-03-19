Durante il programma Le Foot Toujours, D’Agostino ha discusso dell’Inter e del futuro di Stankovic, sottolineando che non ci sono motivi per cui la società dovrebbe venderlo. Ha anche menzionato la possibilità che Chivu possa cambiare modulo, facendo riferimento a possibili sviluppi tecnici e tattici legati alla squadra. La conversazione si è concentrata sulle prospettive del giovane centrocampista.

Inter News 24 D’Agostino, durante Le Foot Toujours, ha parlato così dell’Inter e del futuro del giovane talento Stankovic. Durante la trasmissione Le Foot Toujours, l’ex centrocampista Gaetano D’Agostino ha analizzato le possibili mosse di mercato dell’Inter, partendo dalla gestione dei giovani talenti e degli esuberi tattici. Un punto fermo riguarda il rientro del giovane portiere figlio d’arte: « Stankovic? Sta facendo bene, perché dovrebbe rivenderlo? Per come sta facendo Stankovic lo devi per forza ricomprare ». Secondo l’opinionista, il club non può fare affidamento solo sulla bravura di Marotta nel trovare parametri zero, ma deve valorizzare i propri asset. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - D’Agostino sul futuro di Stankovic: «Perché l’Inter dovrebbe rivenderlo? Se Chivu cambia modulo…»

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