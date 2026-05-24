Il centrocampista sloveno classe 2006 ha fornito un assist di prima senza guardare, permettendo a Diouf di segnare il 3-3. La partita è durata nove minuti al Dall'Ara.

Sul piano fisico, Luka Topalovic non ha certamente dato l’idea di essere il classico ragazzetto al debutto in stagione nell’ultima occasione utile: strutturato, alto, frizzante. Magari un po’ leggero nei contrasti, ma per un 20enne alla prima presenza in A in stagione (non in assoluto: esordì a Como all’ultima curva dello scorso campionato) ci sta eccome. In quei 10’ giocati al Sinigaglia proprio un anno esatto fa l’emozione aveva vinto sulle giocate: nulla di particolare da segnalare, se non l’enorme soddisfazione per il debutto con la prima squadra. Un sogno inseguito una vita. Al Dall’Ara di Bologna, invece, ieri Topalovic ha dato un assaggio della sua tecnica. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Inter, nove minuti al Dall'Ara e un assist "alla Totti": ecco chi è Luka Topalovic

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