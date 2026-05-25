Federico Dimarco ha ricevuto il riconoscimento di MVP del campionato grazie alle sue prestazioni con l’Inter. La sua annata si è distinta per il ruolo di leader tecnico, contribuendo in modo significativo alla squadra. Dopo il premio, le trattative per il rinnovo di contratto sembrano accelerare, segnalando un possibile prolungamento dell’accordo tra il giocatore e il club. La sua performance continua a essere al centro dell’attenzione nel mondo del calcio.

L’annata di Federico Dimarco con la maglia dell’Inter è stata di assoluto livello. L’esterno ha trascinato i nerazzurri offrendo prestazioni da vero leader tecnico, che l’hanno incoronato MVP assoluto del campionato. I suoi numeri sono impressionanti: 7 gol e 17 assist complessivi tra tutte le competizioni, che lo rendono uno dei terzini più completi del panorama europeo. I suoi numeri dimostrano la centralità tattica che ha nello scacchiere nerazzurro, arrivando anche a raggiungere livelli mai visti in Serie A, infrangendo diversi record. Il fattore che ha fatto la differenza durante la stagione però, è stata la continuità che il terzino nerazzurro ha avuto, facendo in modo che l’Inter potesse affidarsi a un giocatore capace di accedersi e di decidere il match in qualunque momento. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Inter, Dimarco continua a brillare: dopo il premio da MVP il rinnovo è sempre più vicino

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