Malta | ChatGPT Plus gratis per tutti dopo un corso di formazione AI

Da ameve.eu 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Malta, è possibile ottenere gratuitamente l’abbonamento a ChatGPT Plus attraverso un sistema di formazione nazionale. Per accedere a questa opportunità, i partecipanti devono completare un corso obbligatorio intitolato AI for All, che fornisce le basi sull’intelligenza artificiale. Il corso, che si svolge online, mira a sensibilizzare e formare gli utenti sulle applicazioni dell’IA. Al termine del percorso, viene rilasciato un certificato che permette di ottenere l’abbonamento gratuito a ChatGPT Plus.

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? Punti chiave Come si ottiene l'abbonamento gratuito tramite il sistema nazionale?. Quali sono i contenuti del corso obbligatorio AI for All?. Perché Malta ha scelto di coinvolgere l'intera popolazione e non solo gli esperti?. Come potrebbe questo modello influenzare le politiche digitali degli altri Stati?.? In Breve Accesso tramite identità digitale nazionale dopo corso AI for All dell'Università di Malta.. Silvio Schembri promuove l'iniziativa per supportare famiglie, studenti e lavoratori maltesi.. Modello ispirato alle precedenti strategie digitali adottate da Grecia ed Estonia.. L'obiettivo è ridurre il divario digitale tra i cittadini dell'intero arcipelago. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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