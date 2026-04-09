La Gioia | musica solidarietà e comunità Raccolti 6.200 euro per la Fondazione Santobono Pausilipon

Venerdì 3 aprile, presso la discoteca Forma, si è svolto l’evento “La Gioia”, che ha combinato musica e solidarietà. Durante la serata sono stati raccolti 6.200 euro destinati alla Fondazione Santobono Pausilipon. L’iniziativa ha coinvolto il pubblico in un momento di condivisione e impegno, dimostrando come l’unione di persone possa generare un gesto concreto di sostegno a una causa benefica.

C’è una gioia che va oltre il divertimento. È quella che nasce quando le persone si uniscono per una causa più grande, trasformando musica, energia e condivisione in un gesto concreto di solidarietà: venerdì 3 aprile, presso la discoteca Forma, questa energia ha preso vita con “La Gioia”, una. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Memorial “Andrea Mellone”, raccolti 7.445 euro per la “Fondazione Santobono-Pausilipon”Al teatro Cilea a Napoli si è tenuta con grande successo di pubblico la seconda edizione del “Memorial Andrea Mellone”, dedicato al 17enne rimasto... Sorrisi e solidarietà: Forma sostiene la Fondazione Santobono PausiliponLa (vera) storia di Sal Da Vinci: il debutto a 7 anni a teatro, il passato da attore, poi il successo di "Rossetto e caffè" Un gesto di vicinanza che... Temi più discussi: Cultura e solidarietà, per il Pausilipon più di sei mila euro; Solidarietà e cultura, serata di beneficenza per la Fondazione Santobono Pausillipon; Pasqua solidale a Napoli: raccolti 6.200 euro per la Fondazione Santobono Pausilipon alla discoteca Forma; Solidarietà e cultura serata di beneficenza per la Fondazione Santobono Pausillipon. La Gioia: musica, solidarietà e comunità. Raccolti 6.200 euro per la Fondazione Santobono PausiliponC’è una gioia che va oltre il divertimento. È quella che nasce quando le persone si uniscono per una causa più grande, trasformando musica, energia e ... napolivillage.com Solidarietà al Santobono: La Gioia, una serata per unirsi e donare speranzaLa Gioia diventa così un invito a esserci, a partecipare, a trasformare una serata in qualcosa di più: un momento in cui stare insieme significa dare forza, portare luce, creare un’onda positiva che ... napolitoday.it Santobono Pausilipon Fondazione - facebook.com facebook