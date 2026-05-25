Intanto altri due infortuni muscolari anche nell’ultima partita

Da ilnapolista.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nell’ultima partita sono stati registrati altri due infortuni muscolari. Il Napoli ha concluso il campionato al secondo posto, con una vittoria. L’Udinese, squadra nota per il suo modo di giocare fisico, ha affrontato Hojlund, che è stato più volte contrastato duramente dal suo marcatore fino all’espulsione.

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