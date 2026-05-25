Nell’ultima partita sono stati registrati altri due infortuni muscolari. Il Napoli ha concluso il campionato al secondo posto, con una vittoria. L’Udinese, squadra nota per il suo modo di giocare fisico, ha affrontato Hojlund, che è stato più volte contrastato duramente dal suo marcatore fino all’espulsione.

"Non credo che Conte non sia rimasto per le critiche, i veleni e bla bla bla. Comunque voglio sognare e sperare che il presidente prenda un grande nome" Ni Napoli 11052026 - campionato di calcio serie A Napoli-Bologna foto Nicola IanualeImage Sport nella foto: Stanislav Lobotka Cesare – Caro Guido buona vittoria del Napoli che chiude il campionato al secondo posto. L’Udinese è una squadra fisica che randella uomo contro uomo per 90 minuti e ne sa qualcosa Hojlund picchiato per tutta la partita dal suo marcatore fino alla giusta espulsione. Conte è stato bravo a trasmettere, nella sua partita di commiato da Napoli, le giuste motivazioni e la giusta carica per chiudere al meglio il campionato e la sua esperienza napoletana. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Intanto altri due infortuni muscolari anche nell’ultima partita

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