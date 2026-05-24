Allison Santos e Lobotka due nuovi infortuni muscolari per gli azzurri

Durante la partita contro l'Udinese, si sono verificati due nuovi infortuni muscolari tra i calciatori del Napoli. Si tratta di Allison Santos e Lobotka, che si sono fermati durante il match. La stagione 2025-2026 ha registrato numerosi infortuni muscolari tra i giocatori della squadra, con questi due episodi che si aggiungono agli altri infortuni verificatisi nel corso dell’annata. La partita è attualmente in corso.

Proseguono gli infortuni muscolari per i calciatori del Napoli in questa stagione 2025-2026, che si conclude oggi con il match in corso contro l'Udinese. Stavolta l'infortunio è toccato ad Alisson Santos che ha subito un problema al flessore della gamba sinistra durante uno scatto dopo soli 7. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

NAPOLI - COMO CON LA LOTTERIA DEI RIGORI VINTI DAGLI OSPITI! TRAGEDIA NAPOLI RISULTATO GIUSTO

Notizie e thread social correlati

Il preludio e la fuga di Allison Santos al NapoliAllison Santos, calciatore del Napoli, ha dichiarato di aver scelto il calcio perché, se non fosse stato un atleta, avrebbe preferito diventare...

Sabatini: “A Napoli mi interrogherei sugli infortuni muscolari”Walter Sabatini ha commentato alcuni aspetti del calcio italiano durante un'intervista radiofonica, sottolineando come gli infortuni muscolari siano...

Temi più discussi: Adl ha nella testa il Napoli di Sarri: mercato low cost e recupero degli epurati da Conte; Chiariello preoccupato: Sarà il mercato più difficile dell'era De Laurentiis! Manna non può riuscirci manco in 3 anni a...; Pronostico Pisa-Napoli 17 maggio 2026: Conte cerca il riscatto.

Napoli end the season the way it started and indeed continued, with fresh injury problems for Alisson Santos, Stanislav Lobotka, Leonardo Spinazzola and Alessandro Buongiorno #Napoli #SerieA #NapoliUdinese #SerieAEnilive #Calcio x.com

Napoli-Udinese, infortunio muscolare per Alisson e Lobotka: entrano De Bruyne e GilmourProblema per Alisson Santos intorno al minuto 7' della prima frazione di gioco tra Napoli e Udinese. Il brasiliano, in seguito a uno scatto, ha accusato un fastidio alla coscia. Si ... ilmattino.it

Napoli tormentato dagli infortuni anche all’ultima di campionato: perde Alisson e Lobotka in mezz’oraAlisson Santos si fa male dopo 8 minuti, Lobotka circa mezz'ora dopo: la maledizione degli infortuni non dà tregua al Napoli neanche nell'ultima partita ... fanpage.it