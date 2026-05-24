Allison Santos e Lobotka due nuovi infortuni muscolari per gli azzurri
Durante la partita contro l'Udinese, si sono verificati due nuovi infortuni muscolari tra i calciatori del Napoli. Si tratta di Allison Santos e Lobotka, che si sono fermati durante il match. La stagione 2025-2026 ha registrato numerosi infortuni muscolari tra i giocatori della squadra, con questi due episodi che si aggiungono agli altri infortuni verificatisi nel corso dell’annata. La partita è attualmente in corso.
Proseguono gli infortuni muscolari per i calciatori del Napoli in questa stagione 2025-2026, che si conclude oggi con il match in corso contro l'Udinese. Stavolta l'infortunio è toccato ad Alisson Santos che ha subito un problema al flessore della gamba sinistra durante uno scatto dopo soli 7. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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Prima l'infortunio di Allison Santos dopo uno scatto sulla fascia al minuto 6 del primo tempo, poi poco dopo la mezz'ora infortunio di Lobotka costretto a uscire dal campo. Anche nell'ultima gara della stagione, gli infortuni che hanno tormentato il Napoli per tutt facebook
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