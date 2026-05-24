Il Napoli ha vinto 1-0 contro l'Udinese nell'ultima giornata di campionato, con un gol di Rasmus Hojlund su assist di Kevin De Bruyne. La partita si è giocata allo Stadio Maradona. Durante l'incontro si sono verificati due infortuni, senza ulteriori dettagli sui giocatori coinvolti. La vittoria ha permesso al Napoli di chiudere il campionato al secondo posto in classifica.

? In Sintesi Il Napoli chiude la Serie A 20252026 battendo l’ Udinese per 1-0 allo Stadio Maradona, grazie a una rete di Rasmus Hojlund su assist di Kevin De Bruyne. La vittoria garantisce agli azzurri la certezza matematica del secondo posto in classifica, un piazzamento che porta nelle casse del club un premio di 15,7 milioni di euro. La gara è stata segnata dai soliti infortuni muscolari, con Alisson Santos e Stanislav Lobotka costretti a uscire nella prima mezz’ora. Al fischio finale, è andato in scena il commovente addio di Antonio Conte: il tecnico ha salutato in lacrime sotto la curva, chiudendo il suo biennio con uno Scudetto, una Supercoppa e due qualificazioni in Champions. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - Napoli-Udinese 1-0: Secondo posto, gol di Hojlund e due infortuni nell’ultima giornata

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GRAZIE RAGAZZI NAPOLI-UDINESE 1-0: SECONDO POSTO ADDIO MISTER

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