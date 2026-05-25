Insetti nei mangimi lo studio dell’Università di Pisa | l’Italia è il Paese più scettico ma il pesce ‘vince’ sul maiale
Uno studio dell’Università di Pisa evidenzia che in Italia l’uso di farine di insetti nei mangimi suscita maggiore scetticismo rispetto ad altri Paesi europei. Tuttavia, i dati mostrano che nel settore alimentare il pesce è più frequentemente alimentato con farine di insetti rispetto al maiale. Lo studio analizza le differenze di percezione e applicazione tra i vari comparti, senza entrare nel merito delle ragioni di queste scelte.
PISA – Il dibattito sull’utilizzo delle farine di insetti nella filiera alimentare si arricchisce di un nuovo, fondamentale capitolo targato Toscana. Un’ampia indagine internazionale guidata dal Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’ Università di Pisa ha infatti tracciato la mappa globale dell’accettazione da parte dei consumatori nei confronti di prodotti di origine animale derivati da allevamenti nutriti, appunto, con mangimi a base di insetti. I risultati, pubblicati sulle pagine della rivista scientifica Insects, delineano un quadro in cui l’ Italia spicca per la sua marcata prudenza. La ricerca, condotta tramite questionari online somministrati a 3. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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