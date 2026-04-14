Lo sperma di maiale può aiutare nella somministrazione di farmaci antitumorali | lo studio

Uno studio recente ha mostrato come lo sperma di maiale possa essere utilizzato per la somministrazione di farmaci antitumorali. Nei test condotti sui topi, i ricercatori hanno osservato una riduzione del tumore fino al 2-3 per cento. La scoperta apre nuove possibilità nel campo della terapia oncologica e si basa sull’uso di questa sostanza come veicolo per i farmaci. I risultati sono stati pubblicati su una rivista scientifica specializzata.

Può sembrare assurdo, ma spesso la scienza percorre delle strade inaspettate, con risultati sorprendenti. È quello che è successo in Cina, dove un gruppo di ricercatori dell'Università Farmaceutica di Shenyang ha sviluppato una tecnica innovativa per somministrare farmaci antitumorali direttamente nella retina, sfruttando delle particelle ricavate dallo sperma di maiale. La retina è uno dei tessuti più protetti dell'intero organismo. È circondata da una barriera biologica - la cosiddetta barriera emato-retinica - che impedisce l'ingresso di molecole potenzialmente pericolose. Si tratta di un meccanismo di difesa molto prezioso, ma che costituisce anche un ostacolo enorme per la somministrazione di farmaci.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Lo sperma di maiale può aiutare nella somministrazione di farmaci antitumorali: lo studio Realizzata la prima mappa 3D del clitoride, lo studio di Ju Young Lee: “Può aiutare le vittime di mutilazioni”Con decenni di ritardo rispetto allo studio dei genitali maschile, finalmente un gruppo di ricercatori ha realizzato una mappa 3D dei nervi che... La carne di maiale ‘allunga la vita’ come i legumi, lo studio(Adnkronos) – La carne di maiale fa bene o fa male? Recentemente, l'alimento si è ritrovato sul banco degli imputati per l'allarme sul prosciutto...