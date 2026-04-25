Entro la fine dell’anno, l’Italia supererà la Grecia in classifica come il Paese più indebitato dell’area euro. Attualmente, la Grecia detiene ancora questa posizione, ma le stime indicano che presto l’Italia sorpasserà, consolidando il suo primato in termini di debito pubblico. La questione è monitorata dagli analisti, mentre le autorità italiane continuano a gestire le finanze pubbliche per contenere l’indebitamento.

Entro la fine dell'anno la Grecia non sarà più il Paese maggiormente indebitato dell'eurozona e il suo posto verrà preso dall'Italia. Guardando ai piani di bilancio di entrambi i Paesi, il debito greco dovrebbe scendere quest'anno a circa il 137% del prodotto interno lordo, un bel balzo rispetto al 145,9% del 2025. Movimento opposto per l'Italia che prevede che il proprio debito raggiunga il 138,6% entro dicembre, in crescita dell'1,5% rispetto all'anno precedente. Anche guardando ai prossimi anni, secondo i dati di Reuters, il nostro Paese si troverà a convivere con un debito elevato. Secondo quanto emerge dal piano di bilancio, il debito rimarrà sostanzialmente stabile al 138,5% nel 2027, per poi scendere al 137,9% nel 2028 e al 136,3% l'anno successivo.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - All’Italia lo scettro di Paese più indebitato dell’Ue

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