Inizia lo spoglio nella sezione 1 primo voto per Basile

Alle 16 è iniziato lo spoglio nella sezione 1, situata a Palazzo Zanca. È stato annunciato il primo voto assegnato a una lista collegata al candidato sindaco Federico Basile. Lo scrutinio riguarda i voti espressi per questa sezione, senza ulteriori dettagli sui risultati parziali o sulla percentuale di voti raccolti. La procedura prosegue con l’analisi delle schede elettorali in questa area.

Alle 16 iniziato lo scrutinio nella sezione 1 ospitata a Palazzo Zanca. Primo voto per una lista collegata al candidato sindaco Federico Basile. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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