Elezioni Amministrative 2026 l’Irpinia al voto | inizia lo spoglio

Durante le elezioni amministrative 2026 in Alta Irpinia, i seggi sono stati chiusi e sono iniziate le operazioni di scrutinio. In tre Comuni, tuttavia, l’esito era già deciso prima di cominciare il conteggio delle schede. Le schede sono state quindi già assegnate, senza necessità di ulteriori verifiche. La situazione riguarda i risultati di alcuni candidati o liste, ma non sono stati resi noti dettagli specifici.

Si sono chiusi i seggi e sono iniziate le operazioni di scrutinio, ma in tre Comuni dell'Alta Irpinia l'esito elettorale era già definito ancor prima del conteggio delle schede. A Calitri, Guardia Lombardi e San Mango sul Calore si presentava una lista unica per ciascun Comune: la legge prevede. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2026

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