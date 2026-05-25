Inherited knowledge | Maryam Mirzakhani & Grace Murray Hopper

Da padovaoggi.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 26 maggio alle 16 si celebra la Giornata Internazionale delle Donne nella Matematica. In questa occasione, vengono ricordate figure come Maryam Mirzakhani, prima donna a vincere la Medaglia Fields, e Grace Murray Hopper, pioniera nel campo dell'informatica e delle scienze computazionali. L'evento mira a evidenziare il contributo delle donne nelle discipline matematiche e scientifiche.

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In occasione della Giornata Internazionale delle Donne nella Matematica, martedì 26 maggio alle ore 16.30, presso l’Aula 1C150 del Dipartimento di Matematica “Tullio Levi-Civita”, si terrà il seminario “Inherited Knowledge: Maryam Mirzakhani & Grace Murray Hopper”. L’incontro, organizzato dal. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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