È scomparso a 60 anni Corey Parker, attore noto soprattutto per aver interpretato il ruolo di Josh nella serie televisiva ‘Will & Grace’. La sua carriera ha spaziato tra cinema e televisione, e ha lavorato anche come mentore di giovani artisti, contribuendo in vari ambiti dello spettacolo. La notizia della sua morte ha suscitato cordoglio tra colleghi e fan.

É morto all’età di 60 anni Corey Parker, attore versatile la cui carriera ha spaziato dal cinema alla televisione, oltre che come mentore di giovani artisti. Lo riporta Tmz. Il decesso è avvenuto a Memphis, nel Tennessee, dopo aver combattuto contro il cancro. Parker iniziò la sua carriera a metà degli anni ’80, ottenendo il ruolo di Pete in ‘Venerdì 13 Parte V – Un nuovo inizio’ (1985), un’interpretazione che lo contribuì ad affermarsi nel genere horror. In seguito, apparve nel film ‘9 settimane e mezzo’ (1986). Nel 1992, ottenne un riconoscimento più ampio interpretando Neil Barash nella sitcom ‘Flying Blind’, al fianco di Téa Leoni nel ruolo di un goffo laureato. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Corey Parker morto a 60 anni: era Josh in ‘Will & Grace’

Addio a Corey Parker, l'attore di Will & Grace è morto a 60 anniIl pubblico veniva costantemente aggiornato sulle sue condizioni di salute da Marissa Hoisington, che aveva aperto una pagina GoFundMe di raccolta...

È morto Corey Parker, l’attore di Will & Grace aveva 60 anni: gli era stato diagnosticato un cancro al 4 stadioAddio a Corey Parker, insegnate di recitazione attore noto per i suoi ruoli in Will & Grace e Love Boat.

Morto Corey Parker: addio a 60 anni l’attore di “Will & Grace”

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Corey Parker.

Temi più discussi: È morto Corey Parker, l'attore di Will & Grace aveva 60 anni: gli era stato diagnosticato un cancro al 4 stadio; La star di Will & Grace Corey Parker è morta a 60 anni; Fabrizio Romano elogia l'Arabia Saudita, attaccato sui social e anche dal Telegraph: cosa è successo; Perché Hamnet dovrebbe vincere l’Oscar per il miglior movie.

Corey Parker è morto, l'attore di «Will & Grace» aveva 60 anni: combatteva contro un tumoreLutto nel mondo del cinema: Corey Parker, attore americano noto per le sue apparizioni nella serie tv «Will & Grace» e per il ruolo nel film horror «Venerdì 13: ... corriereadriatico.it

Addio a Corey Parker, l'attore di Will & Grace è morto a 60 anniL'interprete aveva un tumore al quarto stadio. Il suo ruolo più famoso è stato quello del fidanzato di Debra Messing nella celebre sit-com ... vanityfair.it

Corey Parker è morto, l'attore di «Will & Grace» aveva 60 anni: combatteva contro un tumore - facebook.com facebook