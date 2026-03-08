Morto Corey Parker il Josh di Will & Grace

È morto Corey Parker, attore statunitense conosciuto soprattutto per aver interpretato Josh nella serie televisiva

Il mondo dello spettacolo dice addio a Corey Parker, attore statunitense noto per il suo lavoro tra cinema e televisione. L’interprete, che molti spettatori ricordano per il ruolo di Josh nella sitcom "Will & Grace", è morto a 60 anni dopo aver affrontato una lunga malattia. La notizia della sua scomparsa è stata resa pubblica dalla famiglia. A parlarne per prima è stata la zia dell’attore, Emily Parker, che ha confermato il decesso al sito americano TMZ. Parker si è spento giovedì a Memphis, nel Tennessee, dopo una lunga battaglia contro il cancro. La carriera. Era nato a New York l’8 luglio 1965 e aveva iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo a metà degli anni Ottanta. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

