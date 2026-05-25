Infortunio durante l’uscita in bici donna soccorsa in montagna

Da udinetoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una donna è caduta mentre usciva in bicicletta vicino a un rifugio in montagna a Malborghetto Valbruna nel primo pomeriggio. È stata soccorsa sul posto e trasportata in ospedale. La dinamica dell’incidente non è ancora chiara. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori con un'ambulanza e un elicottero. La ciclista ha riportato ferite ma le sue condizioni non sono state rese note.

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Momenti di apprensione nel primo pomeriggio a Malborghetto Valbruna, dove una cicloescursionista è caduta mentre si trovava nei pressi del rifugio Grego. L’intervento si è svolto tra le 13.30 e le 14.30. La donna, nata nel 1968 e residente a Villaco, in Austria, è stata soccorsa dalla stazione di. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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