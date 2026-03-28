Infortunio con gli sci a Piancavallo | soccorsa una 32enne

Una donna di 32 anni residente ad Aviano è stata soccorsa dopo un infortunio sugli sci avvenuto poco distante dal comprensorio di Piancavallo. La donna si è procurata una sospetta frattura a un arto inferiore mentre scendeva sulla neve. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza e trasportarla in ospedale per ulteriori accertamenti.

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