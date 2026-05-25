Infortunio alle Cascate del Bucamante escursionista ferito soccorso in elicottero

Da modenatoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un escursionista è rimasto ferito nelle Cascate del Bucamante nel pomeriggio di oggi, 24 maggio 2026. È stato soccorso tramite intervento in elicottero. La persona è stata trasportata in ospedale per le cure mediche. Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’incidente. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni dell’infortunato o sulle cause dell’accaduto.

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Una brutta disavventura ha interrotto bruscamente una passeggiata nella natura nel pomeriggio di oggi, 24 maggio 2026. L'allarme è scattato nel territorio comunale di Serramazzoni, lungo il suggestivo sentiero che conduce alle Cascate del Bucamante, dove un escursionista è rimasto bloccato a. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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