Infortunio alle Cascate del Bucamante escursionista ferito soccorso in elicottero

Notizia in breve

Un escursionista è rimasto ferito nelle Cascate del Bucamante nel pomeriggio di oggi, 24 maggio 2026. È stato soccorso tramite intervento in elicottero. La persona è stata trasportata in ospedale per le cure mediche. Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’incidente. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni dell’infortunato o sulle cause dell’accaduto.