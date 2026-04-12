Caduta nel vuoto a Blera | soccorso con elicottero per l’escursionista

Un'escursionista è stata recuperata dopo essere caduta accidentalmente nelle gole del Biedano, nel territorio di Blera. L’incidente si è verificato durante un'escursione e la donna si trovava in condizioni di salute delicate. Sul posto sono intervenuti i soccorsi con un elicottero per prestare assistenza e portare in salvo l'infortunata. La dinamica esatta dell’incidente non è ancora nota.

Un’escursionista è stata soccorsa in condizioni di salute delicate dopo una caduta accidentale avvenuta nelle gole del Biedano, nel territorio di Blera. La donna, che percorreva il Sentiero dei Tre Villaggi, ha perso l’equilibrio precipitando per circa tre metri verso il fondo del fiume, subendo un forte impatto alla testa con la sospetta presenza di un trauma cranico e manifestando evidenti segni di confusione mentale al momento del primo contatto con i soccorritori. L’operazione tecnica tra morfologia impervia e coordinamento d’emergenza. Le dinamiche del recupero hanno richiesto una risposta immediata e altamente specializzata da parte del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Lazio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caduta nel vuoto a Blera: soccorso con elicottero per l’escursionista Grave caduta sul Monte Melma, escursionista soccorso con l'elicotteroUn escursionista è rimasto ferito oggi pomeriggio, sabato 24 gennaio, durante un'escursione sul Monte Melma, la montagna che si innalza tra Lecco e... Giovane escursionista soccorso con l'elicottero dopo una caduta sul MoregalloBrutta caduta per un giovane escursionista rimasto ferito durante un'uscita sul Monte Moregallo, nel territorio comunale di Mandello del Lario.