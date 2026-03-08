Scivola fuori sentiero sopra Pesariis | escursionista soccorso in elicottero

Un escursionista è stato soccorso ieri nel tardo pomeriggio sopra Pesariis, nel comune di Prato Carnico. L’intervento di recupero è stato effettuato con un elicottero, che ha portato a termine il salvataggio. La persona coinvolta si trovava fuori sentiero e ha bisogno di assistenza. L’operazione si è conclusa senza incidenti, e il soccorso è stato portato a termine con successo.

L'escursionista, un uomo triestino di 35 anni, si trovava bloccato a circa mille metri di quota sul Rio Fuina, sopra l'abitato di Pesariis, dopo essere scivolato per diversi metri e aver riportato vari traumi Intervento di soccorso nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 7 marzo 2026, sopra Pesariis, nel territorio comunale di Prato Carnico. Intorno alle 19.00 una richiesta di aiuto è arrivata al Nue112 da parte di un escursionista che, seguendo in discesa una traccia non segnalata, è scivolato fuori sentiero. La Sores ha quindi attivato la stazione di Forni Avoltri del Soccorso alpino, la Guardia di finanza, l'ambulanza e l'elisoccorso regionale, con base operativa predisposta al campo sportivo in Val Pesarina.