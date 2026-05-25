Infortuni | Arezzo operaio di 60 anni ferito alla mano

Un operaio di 60 anni è rimasto ferito alla mano questa mattina intorno alle 9 in un incidente sul lavoro in un'azienda metalmeccanica nella zona di Indicatore, ad Arezzo. Non sono state fornite ulteriori dettagli sulle cause dell'incidente o sulle condizioni dell'uomo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine per i rilievi del caso.

Arezzo, 25 maggio 2026 – Un operaio di 60 anni è rimasto ferito alla mano in un incidente sul lavoro avvenuto nella mattinata di oggi intorno alle ore 9, all'interno di un'azienda metalmeccanica nella zona di Indicatore, ad Arezzo. L'uomo è stato immediatamente soccorso e trasportato al pronto soccorso dell'ospedale San Donato, dove è stato valutato con un codice di gravità 2. Sul posto sono intervenuti l'auto infermieristica di Arezzo e un'ambulanza della Misericordia di Arezzo, attivati dall'Asl Toscana sud est. Contestualmente, nell'area dell'incidente sono arrivati anche gli agenti delle forze dell'ordine e il personale della Prevenzione Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro dell'Asl, incaricato di effettuare i rilievi e gli accertamenti necessari per ricostruire la dinamica dell'accaduto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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RAI3 TGR TOSCANA - Incidenti sul lavoro morto un operaio a Pieve Santo Stefano - (20-02-2026)

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