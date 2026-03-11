Mano negli ingranaggi operaio ferito

Un operaio di 36 anni è rimasto ferito alla mano destra mentre lavorava con un macchinario agricolo trainato da un trattore. La mano è rimasta incastrata tra gli ingranaggi del macchinario, causando ferite gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per prestare assistenza all'uomo e valutare la situazione. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Un uomo di 36 anni, D.T., è rimasto gravemente ferito alla mano destra, rimasta incastrata tra gli ingranaggi di un macchinario agricolo, trainato e movimentato da un trattore. E’ accaduto nella tarda mattinata di ieri nelle campagne tra Brugneto e Reggiolo, dove verso le 11 l’uomo è rimasto con la mano destra incastrata tra gli ingranaggi di un macchinario adibito come seminatrice, in un terreno tra Strada Rizza e via Guastalla, senza alcuna possibilità di liberarsi da solo. Sono stati altri colleghi, che erano nelle vicinanze dell’infortunio, a dare l’allarme ai soccorsi, giunti in pochi minuti con l’ambulanza della Croce rossa di Reggiolo, l’automedica della Bassa, raggiunti anche dall’elisoccorso di Parma. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Mano negli ingranaggi, operaio ferito Articoli correlati Paura in mattinata: un operaio resta ferito alla mano durante i lavori in un b&bL’infortunio, senza gravi conseguenze, si è verificato nella mattinata di oggi alla periferia di Otranto. Viene trascinato dagli ingranaggi, operaio muore nel Veronese(Adnkronos) – Un operaio di 32 anni straniero è morto oggi verso mezzogiorno in un’azienda avicola di Isola della Scala, in provincia di Verona. Una selezione di notizie su Mano negli Discussioni sull' argomento Mano negli ingranaggi, operaio ferito; Infortunio agricolo a Reggiolo, ferito grave a una mano; Infortunio agricolo a Reggiolo ferito grave a una mano. Incastrato negli ingranaggi. Operaio rischia il braccioResta incastrato con il braccio in un macchinario e viene salvato grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco. La vittima dell’ennesimo infortunio sul lavoro è un operaio di 55 anni, ... ilgiorno.it La Svezia torna a libri e scrittura a mano nelle scuole per migliorare la lettura Negli ultimi anni la Svezia aveva puntato molto sulla digitalizzazione delle scuole, introducendo tablet, computer e strumenti digitali nelle aule già dai primi anni di istruzione. Tutta facebook