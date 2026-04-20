Grave infortunio sul lavoro operaio ferito alla mano

Un incidente sul lavoro si è verificato nel Pordenonese, coinvolgendo un uomo di 36 anni che è rimasto ferito alla mano durante il turno in un'azienda del settore produzione. L'evento si è verificato all’interno di un reparto dell’impianto e ha richiesto l’intervento dei soccorsi. Sono in corso verifiche per accertare le circostanze dell’incidente.

Grave infortunio nel Pordenonese. Un uomo di 36 anni è rimasto ferito alla mano durante il turno di lavoro all'interno del reparto produzione di Venchiaredo S.p.A.. Il fatto si è verificato nella notte di lunedì 20 aprile a Ramuscello di Sesto al Reghena. Sul posto il personale sanitario e i.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Fake Poor Husband, Real Power Couple Notizie correlate Grave infortunio sul lavoro. Una mano dell’operaio resta incastrata nella pressaInfortunio sul lavoro nella notte, con un operaio di 44 anni portato in ospedale con l’ambulanza per gravi lesioni a una mano, rimasta incastrata in... Incidente sul lavoro a Stresa, operaio ferito in un cantiere: è graveÉ successo nella mattinata di oggi, giovedì 5 marzo, in un cantiere all'interno di una abitazione, dove un operaio di 58 anni è rimasto gravemente... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Grave infortunio sul lavoro, un giovane cade dal tetto di un capannone: è in prognosi riservata al Bufalini; Incidente sul lavoro a Ospedaletto Lodigiano, operaio resta intrappolato in un macchinario: braccio amputato; Infortunio sul lavoro, il datore risponde anche se il lavoratore è imprudente; Dramma alla Puli-Eco di Ospedaletto: operaio 48enne perde un braccio. Simula incidente stradale per mascherare infortunio sul lavoro del dipendente: grave l’operaio, denunciato titolareLa Polizia Municipale di Napoli ha denunciato un uomo di 60 anni, titolare di una ditta di autotrasporti, per aver finto l’incidente stradale di un dipendente, in realtà rimasto vittima di un grave ... fanpage.it Infortunio sul lavoro a Senigallia, un operaio ferito a un braccio- SENIGALLIA, 20 APR - Un grave infortunio sul lavoro si è verificato nel pomeriggio di oggi alla Vetreria Misa, nota ditta in zona Cesanella, a Senigallia (Ancona). Ferito un operaio di 44 anni che s ... msn.com Scongiurato l'infortunio grave facebook #PSG, grave infortunio alla caviglia per #Vitinha. #LuisEnrique: “Nulla di positivo” x.com