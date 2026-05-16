L’inflazione ha raggiunto una variazione del 2,7%, causando preoccupazioni sulla stabilità dei prezzi. La crescita economica si trova ora sotto pressione, con segnali che indicano un possibile rallentamento. La percezione di un aumento dei costi non riguarda più solo le opinioni dei consumatori, ma si riflette nei dati ufficiali. La situazione attuale evidenzia come le tensioni sui prezzi possano influenzare anche altri aspetti dell’economia.

Torna la paura dell’inflazione. E ora anche la crescita è a rischio. Ormai per molti non è più soltanto una percezione ma un dato di fatto. Gli effetti della guerra all’Iran si ripercuotono nell’economia di “tutti i giorni”, quella con cui ognuno di noi si trova ad avere a che fare: dal pieno di benzina o diesel sempre più caro alle bollette di gas e luce costose come mai prima d’ora. L’Istat certifica la salita dei prezzi del 2,7% su base annuale (era all’1,7% a marzo), e nonostante la rivisitazione della stima dal 2,8% la variazione è stata dell’1,1% ad aprile su base mensile. Inflazione e crescita. La crescita su base annua dei prezzi del carrello della spesa sale a +2,3%. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Inflazione, prezzi in salita del 2,7%: ora la crescita è a rischio

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Inflation takes center stage: Crypto Week Ahead

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