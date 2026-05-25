Indy 500 il guasto ai freni rovina il sogno di Pato O’Ward

Durante la 110ª edizione della Indy 500, Pato O’Ward ha perso la possibilità di vincere a causa di un guasto ai freni. Il problema si è verificato durante la ripartenza finale, compromettendo la sua prestazione e impedendogli di mantenere il vantaggio.

Pato O’Ward ha svanire la vittoria alla 110ª edizione della Indy 500 a Indianapolis questa domenica, dopo un problema tecnico ai freni che ha compromesso la sua prestazione durante la ripartenza finale. Il pilota della Arrow McLaren, che ha concluso tra i primi sei nelle ultime sette gare disputate in questo storico evento, non è riuscito a superare gli avversari nel tratto conclusivo a causa di un malfunzionamento meccanico che ha limitato drasticamente la sua velocità. La gestione del ritmo di gara è stata l’elemento centrale della strategia messa in campo dal team e dal messicano. Dopo aver subito un incidente durante l’ultimo turno di prove, il pilota ha dovuto lavorare intensamente durante la Carb Day per adattare il nuovo telaio alle esigenze del circuito. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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