Indy 500 | O’Ward tra il caos del crash e il nuovo telaio di riserva

Da ameve.eu 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante l’Indy 500, il pilota ha vissuto un momento di grande tensione a causa di un grave incidente che ha coinvolto la sua vettura, danneggiandola in modo significativo. In seguito, è stato necessario utilizzare un telaio di riserva per poter continuare la gara, sollevando interrogativi sui metodi con cui i tecnici riusciranno a replicare il setup originale. Il nuovo telaio, rispetto a quello danneggiato, presenta alcune differenze tecniche che potrebbero influire sulle prestazioni complessive della vettura.

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? Domande chiave Come faranno i tecnici a replicare il setup della vettura distrutta?. Quali vantaggi tecnici offre il nuovo telaio rispetto a quello perduto?. Perché il cambio di macchina potrebbe favorire la velocità di O'Ward?. Come influirà l'incidente con Rossi e Grosjean sulla guida del pilota?.? In Breve Incidente multi-veicolo coinvolge Alexander Rossi e Romain Grosjean durante le prove di lunedì.. O'Ward ha ottenuto podi nel 2022, 2024 e 2025 con il telaio Lana.. Tecnici Arrow McLaren devono trasferire i dati di tutto il mese sulla nuova vettura.. Il nuovo telaio ha mostrato prestazioni solide nelle gare su ovali brevi.. Il pilota... 🔗 Leggi su Ameve.eu

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