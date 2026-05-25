Industria udinese lieve ripresa nel primo trimestre ma pesa lo shock energetico

Notizia in breve

L’industria della provincia di Udine ha registrato una leggera crescita nel primo trimestre del 2026 rispetto alla fine del 2025. Tuttavia, i livelli produttivi sono ancora inferiori rispetto a quelli dello stesso periodo dell’anno precedente. La ripresa è rallentata dallo shock energetico, che continua a influenzare negativamente il settore. I dati indicano una fase di stabilizzazione, ma senza segnali di una vera ripresa.