Imprese a Foggia | lieve flessione nel I trimestre 2026 Il saldo è negativo ma prosegue il rafforzamento strutturale in atto

Nel primo trimestre del 2026, il numero di imprese nella provincia di Foggia ha registrato una lieve diminuzione. Il saldo tra le nuove aperture e le chiusure è risultato negativo. Nonostante questa flessione, i dati indicano che si continua a consolidare un processo di rafforzamento strutturale nel tessuto imprenditoriale locale.

. Le società di capitali trainano la crescita nel I trimestre dell’anno. In controtendenza rispetto al dato regionale, la provincia di Foggia ha registrato una lieve flessione. Il saldo complessivo del tessuto imprenditoriale è risultato negativo, pari a -49 imprese, frutto di 1.191 nuove iscrizioni a fronte di 1.240 cessazioni. Questo dato si traduce in un tasso di crescita trimestrale contenuto, pari a -0,07%. Tale contrazione è considerata in linea con la fisiologica debolezza che caratterizza l’inizio dell’anno, periodo in cui si concentra la chiusura di molte attività maturate a fine esercizio.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Imprese a Foggia: lieve flessione nel I trimestre 2026. Il saldo è negativo, ma prosegue il rafforzamento strutturale in atto Notizie correlate Imprese ravennati: nel 2025 saldo positivo e rafforzamento dei servizi, in difficoltà i settori tradizionaliIl sistema imprenditoriale ravennate chiude il 2025 con un segnale di vitalità, mettendo a segno un saldo positivo di 60 imprese. Il 2025 difficile delle imprese. Saldo negativo nel circondario. Perse 235 attività in un anno. Si salvano solo quelle giovaniSi chiude con un saldo negativo di -235 imprese il 2025 nel circondario, risultato di 612 nuove iscrizioni a fronte di 847 cessazioni, di cui ben 214... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Unioncamere, nel primo trimestre del 2026 in Puglia nate 266 nuove imprese; PUGLIA INNOVATION AWARDS: IL 20 MARZO A FOGGIA L’EVENTO DEDICATO A IMPRESE, STARTUP E NUOVE TECNOLOGIE; L'irritazione di Meloni sul caso Di Foggia: l'ad di Terna non rinuncia alla buonuscita da 7,3 milioni. E rimanda l'addio; Terna, l'Ad Giuseppina Di Foggia disponibile a un accordo per la rinuncia della indennità di fine rapporto. TRIMESTRE 2026 Foggia: imprese in lieve calo nel primo trimestre 2026, crescono le società di capitaliIl dato deriva da 1.191 nuove iscrizioni a fronte di 1.240 cessazioni, traducendosi in un tasso di crescita trimestrale pari a -0,07% ... statoquotidiano.it Coinvolte 27 piccole e medie imprese sarde #Economia - facebook.com facebook Oggi, per la millesima volta, l'associazione delle imprese assicuratrici propone l'estensione ai proprietari di casa dell'obbligo di assicurazione contro le calamità naturali. Nel frattempo, nonostante l'obbligo in vigore per le imprese, solo il 15% ha adempiuto. Ch x.com