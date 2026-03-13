L' Abruzzo fa registrare una lieve ripresa occupazionale | +0,3% nel 2025 ma preoccupano i giovani neet
L'Abruzzo registra una lieve ripresa occupazionale nel 2025 con un aumento dello 0,3% rispetto all'anno precedente, portando il tasso di occupazione dal 62,1% al 62,4%, in linea con la media nazionale. Tuttavia, tra i dati diffusi dalla Regione si evidenzia una preoccupazione per i giovani
Si riduce il tasso di disoccupazione, che arretra al 6,8%, con un miglioramento dello 0,4%, di poco inferiore alla media nazionale del 6,3% Striscia positiva sul fronte occupazionale per l'Abruzzo, secondo i dati diffusi dalla Regione. I numeri, a dicembre 2025, confermano l’andamento al rialzo con un incremento dell0 0,3% rispetto ai precedenti 12 mesi, passando dal 62,1% al 62,4, in linea con la media nazionale. Conseguentemente, una maggiore occupazione determina la riduzione del tasso di disoccupazione che arretra al 6,8%, con un miglioramento dello 0,4%, di poco inferiore alla media nazionale del 6,3%. “Un dato che ci spinge a una riflessione è il constatare come, nel periodo pre Covid, il tasso di disoccupazione era attestato all’11,4. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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