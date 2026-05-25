india marco rubio visita il taj mahal

Il segretario di Stato degli Stati Uniti, Marco Rubio, e sua moglie Jeanette Dousdebes Rubio, hanno visitato il Taj Mahal, ad Agra, in India. La visita si è svolta in uno dei luoghi più famosi al mondo, riconosciuto come una delle Sette Meraviglie del mondo. La coppia ha osservato il monumento durante il loro soggiorno nel paese.

Il segretario di Stato Usa Marco Rubio e sua moglie Jeanette Dousdebes Rubio hanno visitato il Taj Mahal, ad Agra, in India, considerato una delle Sette Meraviglie del mondo. Il braccio destro di Donald Trump è alla sua prima visita ufficiale nel Paese asiatico e ha incontrato anche il premier indiano Narendra Modi. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Marco Rubio Visits Taj Mahal During India Trip

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