India Marco Rubio visita il Taj Mahal

Da lapresse.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il segretario di Stato degli Stati Uniti, Marco Rubio, e sua moglie Jeanette Dousdebes Rubio, hanno visitato il Taj Mahal, ad Agra, in India. La visita si è svolta in uno dei luoghi più famosi al mondo, riconosciuto come una delle Sette Meraviglie del mondo. La coppia ha osservato il monumento durante il loro soggiorno nel paese.

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Il segretario di Stato Usa Marco Rubio e sua moglie Jeanette Dousdebes Rubio hanno visitato il Taj Mahal, ad Agra, in India, considerato una delle Sette Meraviglie del mondo. Il braccio destro di Donald Trump è alla sua prima visita ufficiale nel Paese asiatico e ha incontrato anche il premier indiano Narendra Modi. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Marco Rubio Visits Taj Mahal During India Trip

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