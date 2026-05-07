Questa sera, giovedì 7 maggio, torna su La7 il programma Piazzapulita condotto da Corrado Formigli. La puntata si concentrerà sulla visita di Marco Rubio dal Papa e sui temi legati a questa occasione. Il talk si propone di analizzare gli sviluppi recenti riguardanti l'incontro e le sue implicazioni. L'appuntamento è previsto in prima serata, con approfondimenti e interventi di ospiti in studio.

Corrado Formigli torna questa sera, giovedì 7 maggio, con un nuovo appuntamento di Piazzapulita, il talk di attualità della prima serata di La7. Anticipazioni e ospiti del 7 maggio 2026. Al centro della puntata si parlerà della visita del Segretario di Stato degli Stati Uniti Marco Rubio da Papa Leone, dopo gli attacchi di Donald Trump nei confronti del Pontefice. Spazio inoltre alle proteste alla Biennale di Venezia contro la presenza della Russia alla manifestazione: sulla vicenda si è esposta anche la Commissione Europea, che martedì ha inviato una seconda lettera con nuovi elementi di contestazione relativi alla partecipazione della Russia alla 61ª Esposizione Internazionale d’Arte.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Piazzapulita, la visita di Marco Rubio dal Papa al centro della puntata

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