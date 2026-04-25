Una delle sue più amate collezioni era la collana Taj Mahal, caratterizzata da un grande diamante al centro, incastonato in una montatura di pietra rossa e giada. Elizabeth Taylor, nota per la passione per i gioielli, aveva spesso parlato del fascino di questi oggetti, affermando che non si può possedere il fulgore, ma solo ammirarlo. La collana rappresenta uno dei pezzi più celebri della sua collezione.

Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti Elizabeth Taylor è stata un’attrice, ma soprattutto una leggenda. A lei si sono ispirati i grandi creatori di stile. Il suo guardaroba, le sue preziose collane non hanno smesso di far sognare. E produrre imitazioni «Non si può possedere il fulgore, si può solo ammirarlo». Elizabeth Taylor lo diceva riferendosi a una delle sue più grandi passioni: i gioielli. Parole che sembrano descrivere lei stessa. Ogni volta che un pezzo della sua straordinaria collezione riemerge sotto i riflettori, il suo mito torna ad accendersi.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - A confermarlo, la favolosa collana Taj Mahal, un grande diamante a cuore incastonato in una montatura di pietra rossa e giada

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