Indagini e deleghe non passa l’ordine del giorno del gruppo Pettinari | scontro in aula tra Di Pillo e Renzetti Forza Italia

Notizia in breve

Il gruppo Pettinari ha presentato un ordine del giorno che chiedeva il ritiro delle deleghe agli assessori coinvolti in indagini giudiziarie e un intervento del sindaco in aula. La proposta è stata bocciata dal centrodestra, mentre il centrosinistra si è astenuto. In aula si sono verificati scontri tra i consiglieri di Forza Italia, con momenti di tensione tra un rappresentante e un altro. La proposta non è passata nel voto finale.