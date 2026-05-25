Indagini e deleghe non passa l’ordine del giorno del gruppo Pettinari | scontro in aula tra Di Pillo e Renzetti Forza Italia
Il gruppo Pettinari ha presentato un ordine del giorno che chiedeva il ritiro delle deleghe agli assessori coinvolti in indagini giudiziarie e un intervento del sindaco in aula. La proposta è stata bocciata dal centrodestra, mentre il centrosinistra si è astenuto. In aula si sono verificati scontri tra i consiglieri di Forza Italia, con momenti di tensione tra un rappresentante e un altro. La proposta non è passata nel voto finale.
Il centrosinistra si astiene e il centrodestra boccia: l’ordine del giorno con cui il gruppo consiliare guidato da Domenico Pettinari chiedeva il ritiro delle deleghe agli assessori coinvolti in indagini giudiziarie e un intervento del sindaco Carlo Masci in aula per sapere come quelle del già. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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