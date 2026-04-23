Governo accoglie ordine del giorno del Pd | la questura passa in fascia A

Da ilrestodelcarlino.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governo ha approvato l’ordine del giorno presentato dai deputati modenesi del Partito Democratico, Stefano Vaccari e Maria Cecilia Guerra, che chiedeva di elevare la questura di Modena in fascia A. La richiesta, avanzata da diversi anni, riguarda il livello di classificazione della questura e ha ricevuto il via libera ufficiale. La decisione è stata comunicata nelle ultime ore, segnando un passo importante nel confronto tra le istituzioni locali e nazionali.

Modena, 23 aprile 2026  – Il governo ha accolto un ordine del giorno presentato dai deputati modenesi del Pd Stefano Vaccari e Maria Cecilia Guerra nel quale si chiedeva di elevare la questura di Modena in fascia A, un tema da anni motivo di confronto politico in città. A farlo sapere è direttamente il partito democratico in una nota. “Questo atto  - rimarcano i dem - porterà un concreto incremento quantitativo, organizzativo e di professionalità, consentendo un nuovo organico certo, stabile e non soggetto a eventuali scelte una tantum. Anche la deputata di Fratelli d’Italia Daniela Dondi ha chiesto di firmare l’ordine del giorno quando ha saputo del parere positivo del governo”.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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