Governo accoglie ordine del giorno del Pd | la questura passa in fascia A

Il governo ha approvato l’ordine del giorno presentato dai deputati modenesi del Partito Democratico, Stefano Vaccari e Maria Cecilia Guerra, che chiedeva di elevare la questura di Modena in fascia A. La richiesta, avanzata da diversi anni, riguarda il livello di classificazione della questura e ha ricevuto il via libera ufficiale. La decisione è stata comunicata nelle ultime ore, segnando un passo importante nel confronto tra le istituzioni locali e nazionali.

Modena, 23 aprile 2026 – Il governo ha accolto un ordine del giorno presentato dai deputati modenesi del Pd Stefano Vaccari e Maria Cecilia Guerra nel quale si chiedeva di elevare la questura di Modena in fascia A, un tema da anni motivo di confronto politico in città. A farlo sapere è direttamente il partito democratico in una nota. “Questo atto - rimarcano i dem - porterà un concreto incremento quantitativo, organizzativo e di professionalità, consentendo un nuovo organico certo, stabile e non soggetto a eventuali scelte una tantum. Anche la deputata di Fratelli d’Italia Daniela Dondi ha chiesto di firmare l’ordine del giorno quando ha saputo del parere positivo del governo”.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Governo accoglie ordine del giorno del Pd: la questura passa in fascia A Notizie correlate Elevazione della Questura di Modena, il Governo accoglie la proposta PdNell'ambito della discussione sul Decreto Sicurezza, svolta ieri alla Camera, è stato approvato anche un ordine del giorno molto significativo per il... "Tagliare il Tribunale di Terni non è all'ordine del giorno del governo": arriva la prima risposta diretta dall'esecutivoDa giorni tiene banco a Terni la questione legata alla possibile soppressione del Tribunale cittadino. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Il governo Sánchez approva la storica sanatoria per i migranti irregolari; La linea Crosetto-Calenda: A Hormuz anche senza Onu; Riforma della polizia nel Regno Unito, la City of London risponde al Libro bianco. In Italia il Parlamento discute la riforma della Polizia Locale; I curdi non sono il proxy di nessuno. Necessaria un’opposizione unita. Governo accoglie ordine del giorno del Pd: la questura passa in fascia ALa soddisfazione di Vaccari e Guerra. Atto che porterà un concreto incremento quantitativo, organizzativo e di professionalità ... ilrestodelcarlino.it Deroga iscrizione Ordine. Governo accoglie Odg che chiede di valutare anche elementi qualitativi per iscrizione agli elenchi specialiE’ quanto prevede un Ordine del giorno a prima firma Maria Teresa Bellucci (FdI) che il Governo ha accolto come raccomandazione. Nel testo si sottolinea che la norma approvata in manovra per la ... quotidianosanita.it Decreto Primo Maggio: Confcommercio apprezza la direzione presa dal Governo Confcommercio accoglie positivamente l’impostazione del nuovo decreto del Ministero del Lavoro: al centro torna la contrattazione collettiva di qualità, senza rigidità legislat - facebook.com facebook