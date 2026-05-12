Il cimitero di via Falcinello presenta da tempo erbacce cresciute in modo incontrollato e depositi di detriti sparsi tra le tombe. La zona appare trasandata e poco curata, con evidenti segni di abbandono. La questione è stata portata nuovamente all’attenzione delle autorità dal gruppo consigliare locale Sarzana Protagonista, che ha evidenziato le condizioni di degrado del sito.

Erba incolta, detriti accatastati e sensazione di abbandono al cimitero di via Falcinello. A segnalare nuovamente le condizioni indecorose e degradanti del camposanto cittadino è il gruppo consigliare di Sarzana Protagonista. "Ancora una volta ci troviamo a denunciare lo stato vergognoso del cimitero monumentale cittadino – scrivono in una nota i consiglieri del gruppo di opposizione –. A nulla sono valsi i nostri appelli e le nostre interrogazioni, ma questa è l’ennesima dimostrazione dell’incapacità di gestire beni pubblici da parte di questa amministrazione". Risalgono infatti rispettivamente al 3 settembre e al 28 novembre del 2025, le...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Incuria al cimitero di Falcinello. Campi invasi da erbacce e detriti

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