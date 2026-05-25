Incidenti un ferito grave e proteste | finisce pari il derby del caos tra Torino e Juventus

Da feedpress.me 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante il derby tra Torino e Juventus sono stati segnalati incidenti che hanno causato un ferito grave. La partita si è conclusa con un pareggio 2-2, con reti di Vlahovic al 24' del primo tempo e al 9' della ripresa, Casadei al 15' e Adams al 39' del secondo tempo. Tra i giocatori titolari della squadra di casa, Paleari ha ricevuto un voto di 6, mentre Ismajli, Coco ed Ebosse sono stati valutati con un 5. Sono state registrate proteste durante l’incontro.

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Torino-Juventus 2-2 RETI: 24'pt e 9'st Vlahovic, 15'st Casadei, 39'st Adams. TORINO (3-5-2): Paleari 6; Ismajli 5, Coco 5, Ebosse 5.5; Pedersen 6 (24'st Prati 6.5), Vlasic 6, Ilkhan 6 (18'st Njie 6.5), Gineitis 6 (1'st Casadei 7.5), Obrador 6.5 (18'st Nkounkou 6); Simeone 6, Zapata 5.5 (10'st Adams 7). In panchina: Israel, Siviero, Gabellini, Biraghi, Tameze, Lazaro, Ilic, Kulenovic, Pellini. Allenatore: D’Aversa 6.5. JUVENTUS (3-4-2-1): Perin 6.5; Kalulu 6, Gatti 5, Kelly 5.5; McKennie 6, Locatelli 5.5, Thuram 6 (25'st Koopmeiners 5.5), Cambiaso 5.5 (17'st Holm 5.5); Conceicao 6.5 (25'st Miretti 5. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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