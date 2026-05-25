Incidenti un ferito grave e proteste | finisce pari il derby del caos tra Torino e Juventus

Notizia in breve

Durante il derby tra Torino e Juventus sono stati segnalati incidenti che hanno causato un ferito grave. La partita si è conclusa con un pareggio 2-2, con reti di Vlahovic al 24' del primo tempo e al 9' della ripresa, Casadei al 15' e Adams al 39' del secondo tempo. Tra i giocatori titolari della squadra di casa, Paleari ha ricevuto un voto di 6, mentre Ismajli, Coco ed Ebosse sono stati valutati con un 5. Sono state registrate proteste durante l’incontro.