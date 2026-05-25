Incidenti un ferito grave e proteste | finisce pari il derby del caos tra Torino e Juventus
Durante il derby tra Torino e Juventus sono stati segnalati incidenti che hanno causato un ferito grave. La partita si è conclusa con un pareggio 2-2, con reti di Vlahovic al 24' del primo tempo e al 9' della ripresa, Casadei al 15' e Adams al 39' del secondo tempo. Tra i giocatori titolari della squadra di casa, Paleari ha ricevuto un voto di 6, mentre Ismajli, Coco ed Ebosse sono stati valutati con un 5. Sono state registrate proteste durante l’incontro.
Torino-Juventus 2-2 RETI: 24'pt e 9'st Vlahovic, 15'st Casadei, 39'st Adams. TORINO (3-5-2): Paleari 6; Ismajli 5, Coco 5, Ebosse 5.5; Pedersen 6 (24'st Prati 6.5), Vlasic 6, Ilkhan 6 (18'st Njie 6.5), Gineitis 6 (1'st Casadei 7.5), Obrador 6.5 (18'st Nkounkou 6); Simeone 6, Zapata 5.5 (10'st Adams 7). In panchina: Israel, Siviero, Gabellini, Biraghi, Tameze, Lazaro, Ilic, Kulenovic, Pellini. Allenatore: D’Aversa 6.5. JUVENTUS (3-4-2-1): Perin 6.5; Kalulu 6, Gatti 5, Kelly 5.5; McKennie 6, Locatelli 5.5, Thuram 6 (25'st Koopmeiners 5.5), Cambiaso 5.5 (17'st Holm 5.5); Conceicao 6.5 (25'st Miretti 5. 🔗 Leggi su Feedpress.me
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