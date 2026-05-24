Prima del derby tra Torino e Juventus, si sono verificati scontri tra gruppi di ultras. Durante le tensioni, un tifoso è rimasto gravemente ferito. I cortei dei supporter si sono avvicinati, tentando di entrare in contatto, portando a momenti di scontro. Non sono stati segnalati altri feriti o danni significativi. Le forze dell'ordine sono intervenute per disperdere i gruppi e riportare la situazione sotto controllo.

Tensione alle stelle per Torino-Juventus, Derby della Mole. Nel pomeriggio, infatti, i due cortei dei tifosi hanno provato a venire a contatto. A quanto si apprende ci sarebbe stato un lancio di bottiglie verso alcuni poliziotti. Alcuni tifosi sarebbero stati fermati. Nel pre-partita sono avvenuti veri e propri scontri fra tifosi all'esterno dello stadio. La polizia avrebbe fermato otto supporter della Juve, scrive la Gazzetta, che sono entrati a contatto con quelli del Torino. CI sarebbero anche dei tifosi feriti, tra cui uno grave ma non in pericolo di vita. Il tifoso più grave ha 45 anni ed è stato trasportato in ospedale, prima al Mauriziano e poi al Cto, a causa di un trauma cranico. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Torino-Juventus, scontri tra ultras prima del derby: un ferito grave

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Scontri tra ultra' a Torino prima del derby

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