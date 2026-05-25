Incidente tra auto e scooter in via Vecchia Pentimele | tre feriti grave una 18enne

Alle 13:20 in via Vecchia Pentimele un’auto e uno scooter si sono scontrati, provocando tre feriti. Tra questi, una ragazza di 18 anni è rimasta in condizioni gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per i rilievi. Le persone coinvolte sono state trasportate in ospedale. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso.

Alle 13:20, in via Vecchia Pentimele, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto un’autovettura e un motoveicolo.L’impatto, secondo quanto riferito dal comandante della polizia locale Salvatore Zucco, ha provocato il ferimento di tre persone: i due occupanti del ciclomotore e il. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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INCIDENTE SPAVENTOSO TRA MOTO E TAXI A MILANO: MORTI DUE VENTENNI

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