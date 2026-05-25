Incidente sull' A1 casello di Orte chiuso per 8 ore per riparare i danni

Il casello di Orte sull'A1 è rimasto chiuso per otto ore, dalle 22 di lunedì 25 alle 6 di martedì 26 maggio, per permettere le operazioni di riparazione dei danni causati da un incidente sulla carreggiata. La chiusura riguarda l’ingresso in direzione di Firenze. Durante questo periodo, il traffico è stato deviato su percorsi alternativi.

Per ripristinare i danni a seguito dell'incidente sull'autostrada A1 Milano-Napoli, chiusa la stazione di Orte, in entrata verso Firenze, dalle 22 di lunedì 25 alle 6 di martedì 26 maggio.I percorsi alternativiIn alternativa, i veicoli con massa complessiva a pieno carico fino a 10 tonnellate. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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