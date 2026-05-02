Asfaltature sull' A1 chiude il casello di Orte

Nelle notti di martedì 5 e mercoledì 6 maggio, dalle 22 alle 6, sarà chiusa la stazione di Orte sull'autostrada A1 Milano-Napoli. La chiusura riguarda sia l’entrata verso Roma sia l’uscita per chi proviene da Firenze, a causa di lavori di pavimentazione in corso sull’autostrada. L’intervento si inserisce in un programma di asfaltature lungo il tratto interessato.

Interventi sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di martedì 5 e mercoledì 6 maggio, con orario 22 - 6, sarà chiusa la stazione di Orte, in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Firenze. In alternativa si consiglia:in entrata verso Roma.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Ancora lavori sull'A1, chiude il tratto tra Orte e OrvietoDopo i lavori della scorsa settimana, continuano gli interventi sulla A1 Milano-Napoli, per consentire l'allestimento dell'area cantiere per lavori... A1, chiude il tratto tra Orte e Orvieto in direzione Firenze per lavoriSulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza del ponte "sul fiume Tevere-località Santa Maria", dalle 22...