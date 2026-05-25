Incidente sulla statale a Cesana Torinese | tir si ribalta in carreggiata problemi di traffico

Notizia in breve

Un tir con targa polacca si è ribaltato questa mattina sulla strada statale 24 del Monginevro a Cesana Torinese. L'incidente ha causato problemi al traffico, con la strada temporaneamente chiusa o rallentata. Non sono stati specificati dettagli sulle cause o eventuali feriti. La polizia sta intervenendo per gestire la situazione e ripristinare la circolazione.