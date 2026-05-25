Incidente sulla statale a Cesana Torinese | tir si ribalta in carreggiata problemi di traffico
Un tir con targa polacca si è ribaltato questa mattina sulla strada statale 24 del Monginevro a Cesana Torinese. L'incidente ha causato problemi al traffico, con la strada temporaneamente chiusa o rallentata. Non sono stati specificati dettagli sulle cause o eventuali feriti. La polizia sta intervenendo per gestire la situazione e ripristinare la circolazione.
Un tir con targa polacca si è ribaltato lungo la strada statale 24 del Monginevro nella mattinata di oggi, lunedì 25 maggio 2026. L'incidente stradale è avvenuto nel tratto compreso tra i comuni di Cesana Torinese e Claviere, dove il mezzo pesante ha ostruito in parte la carreggiata, bloccando il. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
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